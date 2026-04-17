Nach einer überraschenden Korrektur dreht der Goldpreis langsam wieder nach oben. Experten sagen im laufenden Jahr sogar deutlich höhere Kurse für das Edelmetall von über 6.000 USD voraus. Das macht auch Goldminen-Aktien wieder interessant. Neben den großen Platzhirschen Newmont und Barrick Gold sind auch kleinere Explorer einen Blick wert. Spannend ist die Börsenstory von Lahontan Gold. Die Kanadier befinden sich am Übergang vom Explorer zum Entwickler und sind ein potenzieller Übernahmekandidat.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de