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zukunftsbilanzen.de
23.06.2026 06:46 Uhr
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Drohnen über Moskau, Trump droht erneut Iran! Startet Lahontan Gold jetzt die Mega-Rally?

Die globalen Krisenherde brennen weiter lichterloh und halten die Weltmärkte und auch die Börsen in Atem. Ein massiver Drohnenangriff auf Moskau legt den Flugverkehr lahm und versetzt die russische Hauptstadt in einen absoluten Ausnahmezustand. Gleichzeitig drohen die zarten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz zu platzen, nachdem scharfe Drohungen von Donald Trump die geopolitischen Spannungen ins Unerträgliche steigern. In solch aufgewühlten, von Konflikten geprägten Zeiten, suchen Anleger meist nach einem sicheren Hafen. Genau hier rückt Gold wieder als ultimative Krisenwährung und verlässliche Depotabsicherung in den Fokus. Wer sein Portfolio jetzt clever ausrichten möchte, findet in aufstrebenden Unternehmen wie z. B. einer Lahontan Gold eine spannende Beimischung. Das Unternehmen glänzt nicht nur mit gut ausgestatteten Finanzen in einer bergbaufreundlichen Top-Region, sondern steht auch charttechnisch möglicherweise vor einem gewaltigen Sprung. Möglicherweise sogar vor einem 100-Prozenter. Lassen Sie uns gemeinsam in diese Chance eintauchen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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