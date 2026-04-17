Los Gatos - Netflix geht davon aus, bei der Produktion von Filmen und Serien künftig mehr Künstliche Intelligenz einzusetzen. KI werde zwar nichts daran ändern, dass es grossartige Künstler brauche, um grossartige Kunst zu machen, sagte Co-Chef Ted Sarandos nach Vorlage frischer Quartalszahlen. Aber die Technologie könne diesen Künstlern bessere Werkzeuge bieten, um ihre Visionen zu verwirklichen. Schon heute werde KI-Software bei Netflix unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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