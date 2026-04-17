Berenberg zeigt sich optimistisch und hebt das Kursziel von 1.500 auf 1.570 Euro an ("Buy"). Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend. Zudem dürften die gut planbaren Wachstumsaussichten bis 2028 die Bewertung weiter antreiben.JPMorgan bestätigt die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 1.515 Euro. Analyst Sandeep Deshpande sieht ein vom Markt unterschätztes Gewinnpotenzial. Angesichts der starken Auftragslage dürfte ASML seine Jahresziele eher mehrfach anheben, statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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