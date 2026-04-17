Nach der jüngsten Rückkehr des DAX über die 24.000-Punkte-Marke lassen es die Anleger am Freitag langsamer angehen. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 24.167 Punkte. Das Börsenbarometer steuert so auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der DAX noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär