EQS-News: Sopra Steria / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Laut einer Studie von Sopra Steria belaufen sich die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen von Desinformation auf schätzungsweise 417 Milliarden Dollar



17.04.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Laut einer neuen Studie von Sopra Steria belief sich der Wert der Desinformationsbranche 2024 auf 417 Milliarden Dollar.

Die Auswirkungen zeigen sich in Form von finanziellen, sozialen und politischen Kosten und betreffen Unternehmen, Märkte und öffentliche Einrichtungen.

Als Reaktion auf die Industrialisierung der Desinformation fordert Sopra Steria den Aufbau einer europäischen Informationsresilienz, an der Unternehmen, Institutionen und Experten mitwirken. PARIS, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, ein bedeutendes Unternehmen der europäischen Technologiebranche, veröffentlicht eine neue Studie, in der die wirtschaftlichen Auswirkungen von Desinformation weltweit 2024 analysiert werden. Der Analyse zufolge belief sich der Wert der Informationsmanipulation 2024 auf rund 417 Milliarden US-Dollar - ein Betrag, der mit den Jahresumsätzen großer Technologieunternehmen vergleichbar ist oder einen erheblichen Anteil am BIP bestimmter Länder ausmacht. Die Studie stützt sich auf eine offene und reproduzierbare Methodik, die sich an den Ansätzen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) orientiert und eine Metaanalyse bestehender Forschungsergebnisse, die Auswertung dokumentierter Fälle sowie ökonomische Modellierungen miteinander verbindet. Wichtigste Ergebnisse: 417 Milliarden Dollar: Geschätzte weltweite wirtschaftliche Auswirkungen von Desinformation 2024, darunter:

393 Milliarden US-Dollar an direkten finanziellen Auswirkungen 11 Milliarden US-Dollar an Kosten im Zusammenhang mit KI-gestütztem Betrug 5,5 Milliarden US-Dollar an Verlusten durch Krypto-Betrug wie "Pig Butchering"

Ayman Awada, Executive Director des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungen der Sopra Steria Group, kommentiert: "Diese Studie zeigt, dass Desinformation nicht mehr nur ein demokratisches Problem ist. Sie stellt nun ein erhebliches wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und Märkte dar. Angesichts der Industrialisierung der Informationsmanipulation und des Aufstiegs der künstlichen Intelligenz müssen Organisationen dieses Phänomen nun als strategisches Risiko behandeln. Die Herausforderung ist klar: den Übergang vom Bewusstsein hin zur Organisation einer echten Informationsresilienz auf europäischer Ebene." Sopra Steria liefert eine erste Schätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Desinformation Lange Zeit wurde Desinformation vor allem aus politischer oder demokratischer Perspektive analysiert. In den letzten Jahren hat sie jedoch dramatisch an Ausmaß zugenommen. Der Aufstieg der sozialen Medien, die Industrialisierung von Kampagnen zur Informationsmanipulation und das Aufkommen generativer künstlicher Intelligenz haben sie zu einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko gemacht. Um diese Realität besser zu verstehen, hat Sopra Steria eine Studie veröffentlicht, die darauf abzielt, die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen von Desinformation zu quantifizieren. Die zentrale Schätzung beläuft sich für 2024 auf 417 Milliarden US-Dollar, aufgeteilt in drei Hauptkategorien von Auswirkungen: Finanzströme, geschätzt auf 393 Milliarden US-Dollar; soziale Auswirkungen, 10 Milliarden US-Dollar; und politische Auswirkungen, 14 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie hier. KONTAKT: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1861938/5489184/Sopra_Steria_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/laut-einer-studie-von-sopra-steria-belaufen-sich-die-weltweiten-wirtschaftlichen-auswirkungen-von-desinformation-auf-schatzungsweise-417-milliarden-dollar-302745121.html



17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News