Zürich - Im Streit um die Kontrolle bei DocMorris verschärfen beide Seiten ihre Positionen. Während der Verwaltungsrat in der GV-Einladung seine Warnung vor einer «kalten Übernahme» erneuert, weist Grossaktionär CEPD gegenüber der Nachrichtenagentur AWP entsprechende Vorwürfe erneut zurück und untermauert die sofortige Rücktrittsforderung an VR-Präsident Walter Oberhänsli. Der Grossaktionär, der 15 Prozent an DocMorris hält, wehrte sich bereits in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab