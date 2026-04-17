Datum der Anmeldung:
15.04.2026
Aktenzeichen:
B3-55/26
Unternehmen:
Lonza Group AG, CH; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an LSF12 Pillar Topco S.à.r.l. (Lonza CHI Business = Geschäftsbereich 'Capsules & Health Ingredients'), beabs. JV mit Lone Star-Funds (insow. vorauss. Anm. bei EU-KOM)
Produktmärkte:
Auftragshersteller und CDMO für Kapseln für Arzneimittel in fester oraler Darreichungsform insb. Hartkapseln (HEC= Hard Empty Capsules)
15.04.2026
Aktenzeichen:
B3-55/26
Unternehmen:
Lonza Group AG, CH; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an LSF12 Pillar Topco S.à.r.l. (Lonza CHI Business = Geschäftsbereich 'Capsules & Health Ingredients'), beabs. JV mit Lone Star-Funds (insow. vorauss. Anm. bei EU-KOM)
Produktmärkte:
Auftragshersteller und CDMO für Kapseln für Arzneimittel in fester oraler Darreichungsform insb. Hartkapseln (HEC= Hard Empty Capsules)
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