Basel - Lonza hat seine Halbjahreszahlen 2025 neu aufgestellt und dabei das Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (Division CHI) als aufgegebenen Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Anpassung umfasst die konsolidierte Erfolgsrechnung sowie ausgewählte Leistungskennzahlen, hat jedoch keinen Einfluss auf die bereits veröffentlichten Jahreszahlen 2025, wie der Pharmazulieferer am Dienstag mitteilte. Im Dezember 2024 hatte Lonza die Absicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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