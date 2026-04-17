München (ots) -- Freitag, 17. April 2026: "Stirb langsam - Jetzt erst recht" (20:15 Uhr)- Samstag, 18. April 2026: "True Lies - Wahre Lügen" (20:15 Uhr)RTLZWEI zeigt geballte Action und hochkarätig besetzte Film-Highlights: Am Freitag steht Bruce Willis gleich in zwei packenden Rollen im Fokus - als Kult-Cop und in einem raffinierten Sci-Fi-Thriller. Am Samstag folgt große Hollywood-Action mit Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis sowie Mark Wahlberg, Charlize Theron und Jason Statham - von explosiver Agentenmission bis hin zu einem clever geplanten Raubzug.Freitag, 17. April 2026Ikonische Action mit Kultstatus: In "Stirb langsam - Jetzt erst recht" (20:15 Uhr) wird John McClane erneut in ein gefährliches Spiel gezwungen. Ein skrupelloser Bombenleger, der sich "Simon" nennt, jagt ihn quer durch New York und stellt ihm perfide Aufgaben, bei denen jede falsche Entscheidung Menschenleben kostet. Unterstützung erhält McClane von Zeus (Samuel L. Jackson), der widerwillig zum Partner wird. Regisseur John McTiernan, der bereits den ersten Teil prägte, inszeniert ein temporeiches Action-Spektakel, das durch seine Dynamik und das Zusammenspiel von Bruce Willis und Samuel L. Jackson bis heute als Highlight des Genres gilt.Im Anschluss folgt mit "Looper" (22:40 Uhr) ein intelligenter Sci-Fi-Thriller mit Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis und Emily Blunt: In einer Zukunft, in der Zeitreisen für kriminelle Machenschaften genutzt werden, gerät ein Auftragskiller in eine existenzielle Krise, als er seinem eigenen älteren Ich gegenübersteht. Regisseur Rian Johnson verbindet in seinem vielfach gelobten Film spannende Action mit philosophischen Fragen rund um Zeit, Identität und Schicksal und schafft so ein außergewöhnliches Genre-Erlebnis.Samstag, 18. April 2026Spektakuläre Agenten-Action mit Humor: In "True Lies - Wahre Lügen" (20:15 Uhr) spielt Arnold Schwarzenegger einen Geheimagenten, der ein Doppelleben führt - während er international Terroristen bekämpft, hält er seine wahre Identität vor seiner Frau (Jamie Lee Curtis) geheim. Als sie schließlich selbst in eine Mission verwickelt wird, geraten Privatleben und Beruf außer Kontrolle. Regie führte James Cameron ("Titanic", "Avatar"), der mit großem Produktionsaufwand, spektakulären Stunts und einer Prise Selbstironie einen der prägendsten Actionfilme der 90er-Jahre schuf.Mit "The Italian Job - Jagd auf Millionen" (22:35 Uhr) folgt ein rasanter Raub-Thriller mit Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham und Edward Norton: Nach einem spektakulären Goldraub wird ein Team von Profidieben von einem eigenen Mitglied verraten. Getrieben von Rache und dem Wunsch nach Gerechtigkeit entwickeln sie einen ausgeklügelten Plan, um sich die Beute zurückzuholen. Regisseur F. Gary Gray inszeniert ein stilvolles Remake des britischen Klassikers, das durch Tempo, Witz und ein starkes Ensemble überzeugt.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 17. April 2026 und Samstag, 18. April 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmateril gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6257200