An seinem Standort im österreichischen Steyr hat BMW ein dreiviertel Jahr nach dem Start der Serienproduktion von Elektromotoren für die sechste Generation des BMW eDrive (Gen6) nun auch eine zweite Produktionslinie hochgefahren. So soll das Werk in diesem Jahr schon auf einen Output von über 100.000 E-Motoren kommen. Die Elektromotoren der "Gen6" hatte BMW im Februar 2025 vorgestellt. Dabei hält BMW am Konzept der SSM fest - also der stromerregten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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