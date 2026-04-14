US-Präsident Trump hält die Weltbörsen weiter in Atem. Von der angekündigten Blockade der Straße von Hormus sollten Gold, Energie und Rüstung eigentlich profitieren. Doch gerade Gold und Rüstung tendieren wie in den ganzen vergangenen Wochen eher schwächer. Dies bietet interessante Einstiegschancen. So beispielsweise bei DRC Gold. Nach der Fokussierung befand sich die Aktie im Aufwärtstrend. Doch in den letzten 4 Wochen ging es um rund 20 % nach unten. Dabei steht das Update der Ressourcen-Schätzung kurz bevor und könnte neue Übernahmefantasie schüren. Verloren hat auch die Aktie von Steyr Motors. Dabei blickte das Management auf der HV optimistisch in die Zukunft. Siemens Energy gehörte gestern zu den Tagesverlierern. Doch dies ist kein Grund zur Sorge. Für Analysten ist die Aktie weiterhin ein "Top Pick" und die Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS bringt KI-Fantasie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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