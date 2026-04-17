Zürich - Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat seinen ersten eigenen Laden in der Schweiz eröffnet. Mit dem Store in der Zürcher Altstadt baut das Unternehmen sein europäisches Filialnetz auf insgesamt 30 Läden aus. Mit dem Standort wolle Birkenstock das Marktpotenzial in der Region besser erschliessen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Geschäft ist Teil einer gegenwärtigen Expansion. Das Unternehmen hatte im Februar für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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