Amadeus Fire (AAD) sah sich im Geschäftsjahr 2025 aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland mit Herausforderungen konfrontiert, wobei der Umsatz und das EBITA auf 363,6 Mio. EUR (-16,8 % im Vergleich zum Vorjahr) und 13,7 Mio. EUR fielen. Dennoch deuten Stabilisierungstrends, die von Mitbewerbern wie Michael Page festgestellt wurden, sowie ein strategischer Wandel hin zu KI-basierten Trainingsplattformen (Masterplan, eduBITES) darauf hin, dass eine Erholung im Gange ist. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Gruppenumsatz von bis zu 394 Mio. EUR und eine signifikante Gewinnrückkehr im Trainingssegment. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt der strukturelle Bedarf an Fachkräften ein langfristiger Rückenwind. Wir sind der Ansicht, dass AAD gut positioniert ist, um von einer Erholung zu profitieren. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 70,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
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