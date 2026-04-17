Circus hielt eine Videokonferenz zum Q1 ab und hob dabei deutliche Verbesserungen bei der Systemreife und der betrieblichen Effizienz hervor. Die Systemverfügbarkeit liegt nun bei über 90 %, und der tägliche manuelle Arbeitsaufwand wurde auf 1,5 Stunden reduziert. Das Unternehmen baut seine Produktionskapazitäten aus und plant, bis zum Q4 26 monatlich 64 Einheiten fertigen zu können. Die starke geschäftliche Dynamik zeigte sich in einem wichtigen Vertrag mit den litauischen Streitkräften sowie in erfolgreichen Pilotinstallationen. Circus gab zudem die Übernahme von Alberts bekannt, einem belgischen Spezialisten für Lebensmittelrobotik. Diese Übernahme ermöglicht es Circus, in städtische Umgebungen mit begrenztem Platzangebot wie Büro-Lobbys, Fitnessstudios und Convenience-Stores zu expandieren und neue Cross-Selling-Möglichkeiten zu erschließen. Der Abschluss der Übernahme wird für das Q2 26 erwartet. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 46,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
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