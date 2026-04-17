Köln (ots) -RTL+ beweist, dass man über das lachen kann, was man selbst groß gemacht hat: Mit "Shit Show - Welcome to Reality" nimmt Deutschlands führende Reality-TV-Schmiede ab sofort die eigene Erfolgsformel auseinander. Die neue achtteilige Mockumentary öffnet den Maschinenraum zu einer (fiktiven) Dating-Show - und zeigt, dass das wahre Chaos nicht am Kandidaten-Pool, sondern hinter der Kamera herrscht. Zum Auftakt stehen ab jetzt vier Folgen auf RTL+ (https://beta.plus.rtl.de/shit-show-welcome-to-reality-p_70371) bereit, die weiteren vier Episoden folgen am 23. April.+ + + Fotos zu den Folgen 1 bis 4 + + + (https://media.rtl.com/bildproduktion/Shit-Show-Welcome-to-Reality-Fotos-Folge-1-4/)Im Zentrum steht die fiktive Dating-Show "Toxic Attraction". Einst ein Quoten-Garant, steht das Format nach zehn Staffeln kurz vor dem Aus. Die Lösung: maximale Transparenz. Ein Doku-Team darf den Produktionsalltag begleiten und den Blick hinter die Kulissen freigeben. Eine smarte Idee, doch hinter der Kamera von "Toxic Attraction" arbeitet kein Hochglanz-Apparat, sondern ein dysfunktionaler Sauhaufen: gescheiterte Existenzen, desillusionierte Zyniker, exzentrische Egomanen und ein paar ganz arme Würstchen und Taugenichtse. Die vermeintliche Speerspitze des deutschen Unterhaltungsfernsehens ist ein Sammelbecken für all jene, die für einen vernünftigen Beruf nicht zu gebrauchen oder zu unseriös wären. Alles in allem die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um das Format zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Denn schnell wird klar: Hinter der Kamera geht es bei dieser (fiktiven) Reality-TV-Show noch desaströser zu als vor der Kamera..."Shit Show - Welcome to Reality" zeigt reale Produktionsabläufe des Reality-TV auf und überspitzt diese gnadenlos. Eine selbstironische Hommage an ein Genre, das längst Pop-Kultur ist. Fans von "Are You the One?", "Temptation Island" oder "Ex on the Beach" erwartet ein ebenso liebevoller wie entlarvender Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion. In den Hauptrollen spielen Matthias Weidenhöfer ("Push"), Açelya Sezer ("Zeit Verbrechen"), Charles Booz Jakob ("KEKs"), Nico Stank (@nicostank, "Alphamännchen"), Sebastian Jakob Doppelbauer ("Tschappel"), Jovana Jovic (@joyyy_tv, "Euphorie"), Jörg Westphal ("Achtsam Morden"), TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen, Cristina do Rego ("Ghosts") sowie Martin Semmelrogge ("Das Boot") und Frederik von Lüttichau ("Achtsam Morden")."Shit Show - Welcome to Reality" ist eine Produktion von Zeitsprung Pictures für RTL+.Pressekontakt:RTL Deutschland GmbHKommunikation RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6257392