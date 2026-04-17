SBO wird nächste Woche auf unserer Austrian Select Conference präsentieren. Während der Öl- und Gassektor geopolitischen Risiken, einschließlich des Iran-Konflikts, ausgesetzt ist, was die Ölpreise getrieben hat, bleibt eine Anhebung von Upstream-CapEx begrenzt. SBO diversifiziert aktiv in die Bereiche Flow Control, Geothermie und Additive Fertigung und nutzt dabei seine Expertise in Hochleistungs-Materialien und Präzisionsfertigung. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von den wachsenden Investitionen in Geothermie und dem expandierenden Markt für additive Fertigung zu profitieren. Allerdings, nach dem jüngsten Anstieg der Aktienkurse, senken wir unsere Bewertung auf HOLD mit einem Kursziel von 39,00 EUR. Registrieren Sie sich hier für unsere Austrian Select Conference am 23. April: https://research-hub.de/conference/austrian-select. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
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