Kundinnen und Kunden in Deutschland können ihren vollelektrischen BMW oder Mini an öffentlichen DC-Ladesäulen nun direkt per Plug & Charge laden - ganz ohne vorherigen Ladevertrag. Allerdings ist das zum Start längst nicht überall möglich. Für Plug&Charge werden üblicherweise Ladeverträge im System des Autos hinterlegt. Beim automatisierten Start eines Ladevorgangs über Plug&Charge werden dann diese Verträge ausgelesen und die hinterlegten Konditionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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