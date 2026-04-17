© Foto: Christoph Reichwein - dpaGerresheimer sagt Nein zum Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Silgan. Die Firma will sich stattdessen auf den Verkauf der profitablen Centor-Tochter und die Finanzsanierung konzentrieren.Der deutsche Medizinverpackungshersteller Gerresheimer hat ein Übernahmeangebot seines US-Konkurrenten Silgan abgelehnt, wie drei mit der Situation vertraute Quellen gegenüber Reuters erklärten. Laut den Quellen finden keine Gespräche mehr zwischen den beiden Unternehmen statt. Eine Quelle gab an, dass Gerresheimer sich vorerst auf die Lösung seiner Buchhaltungsprobleme und den Verkauf seiner US-Tochtergesellschaft Centor konzentrieren wolle. Nach Informationen von Reuters hat Silgan im März mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
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