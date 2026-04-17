Eindoven / Lausanne - ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD - US-ADR: ONWRY), das Neurotechnologie-Unternehmen, das wegweisende Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und anderen Bewegungsbeeinträchtigungen entwickelt, hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch eine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern von 13.520.254 neuen Stammaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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