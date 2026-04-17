Star-Investor Michael Burry hat Aktien gekauft! Bei diesen Papieren, inklusive einem Konkurrenten von SAP, hat die The-Big-Short-Legende jetzt sehr überraschend zugeschlagen. Michael Burry gilt seit Jahren als Börsenlegende, nachdem er 2008 richtig die Immobilienkrise vorhergesehen und massiv darauf gewettet hat. Nun hat der ehemalige Hedgefondsmanager auf seinem Substack-Channel seine neuesten Positionierungen verkündet. Michael Burry nutzt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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