Mit den "CIO 100 Awards" von Foundry werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich durch herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der Informationstechnologie auszeichnen

Experian wurde von Foundry's CIO für seine Transformation der Arbeitsumgebung in Unternehmen gewürdigt, bei der künstliche Intelligenz und moderne digitale Tools integriert werden, um die Produktivität und Entscheidungsfindung seiner weltweiten Belegschaft zu verbessern, und wurde dafür als ein Gewinner des 2026 CIO 100 Award ausgezeichnet.

Seit mehr als 40 Jahren werden mit den CIO 100 Awards Unternehmen ausgezeichnet, die durch technologische Führungsstärke wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

"Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, sorgen nicht nur für einen reibungslosen Betrieb, sondern sie gestalten auch aktiv die Geschäftsergebnisse", sagte Richard Smith, Leiter für die Veranstaltungsinhalte der CIO 100 Awards und der Konferenz. "Künstliche Intelligenz, Daten, Sicherheit und Cloud-Fähigkeiten werden nun unter einer einzigen Führungsvision gebündelt. Die diesjährigen Preisträger zeigen, was möglich ist, wenn diese Faktoren perfekt aufeinander abgestimmt sind."

Befähigung einer KI-gestützten Belegschaft

Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist der Fokus von Experian auf vertrauenswürdige, gut verwaltete Daten. Diese werden durch strenge Sicherheitsvorkehrungen gestärkt, um zu gewährleisten, dass KI und Analysen sichere und zuverlässige Erkenntnisse liefern. Experian setzt KI verantwortungsbewusst ein, und wo es erforderlich ist, unter menschlicher Aufsicht. Dabei werden keine Abstriche in Bezug auf Governance, Datenschutz oder Sicherheit gemacht. Das Unternehmen hat seinen Einsatz von KI-Tools für Unternehmen ausgeweitet, damit Mitarbeiter Aufgaben automatisieren und effizienter bearbeiten können.

"Die Verleihung des CIO 100 Award unterstreicht, wie Experian künstliche Intelligenz, einen modernen digitalen Arbeitsplatz und vertrauenswürdige Daten miteinander verbindet, um Innovationen in unserer weltweiten Belegschaft voranzutreiben", sagte Alex Lintner, CEO für Technologie und Softwarelösungen bei Experian. "Indem wir unsere Mitarbeiter mit diesen Fähigkeiten ausstatten, steigern wir die Produktivität, beschleunigen Entscheidungsprozesse und erzielen bessere Ergebnisse für unsere Kunden, während wir uns gleichzeitig zu einem Daten- und KI-gestützten Unternehmen weiterentwickeln. Diese Fortschritte spiegeln die hervorragende Leistung unseres Teams für digitale Arbeitsplätze wider, um eine moderne, KI-gestützte Mitarbeitererfahrung zu schaffen."

Von der Transformation zu konkreten Ergebnissen

Unter der Leitung des Teams für digitale Arbeitsplätze führt die Transformation zu messbaren Resultaten im gesamten Unternehmen.Mittlerweile nutzen mehr als 17.000 Mitarbeiter KI-gestützte Tools, die jeden Monat über eine Million Interaktionen generieren. Die Onboarding-Bereitschaft liegt bei über 90 %, während die Mitarbeiterzufriedenheit im Durchschnitt bei 4,5 oder höher liegt. Die Quote der beim ersten Anruf gelösten Fälle hat sich auf etwa 85 verbessert.

Diese Fortschritte werden durch ein globales Betriebsmodell unterstützt und werden voraussichtlich über einen Zeitraum von drei Jahren zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Die Initiative baut auf der übergeordneten Technologiestrategie von Experian auf, zu der auch eine "Cloud-First"-Transformation mit Amazon Web Services (AWS) gehört, durch welche die Skalierbarkeit verbessert und die KI-Innovation beschleunigt wurde.

Skalieren von Innovationen im gesamten globalen Unternehmen

Experian baut zudem seine KI-Kompetenzen über die Experian Ascend Platform weiter aus, die Kundenentscheidungen durch maschinelles Lernen und Echtzeit-Datenanalysen unterstützt. Die Plattform wird weltweit von mehr als 1.400 Nutzern verwendet und verarbeitet täglich Millionen von Bonitätsauskünften sowie jährlich Milliarden von Transaktionen. Zusätzlich wird EVA weiterentwickelt, der Experian Virtual Assistant, der eine personalisierte, dialogorientierte Finanzberatung auf Millionen Verbraucher ausweitet.

Führungskräfte von Experian und Vertreter anderer preisgekrönter Unternehmen wurden im Rahmen der CIO 100 Awards and Conference geehrt.

Über Experian

Experian ist ein weltweit tätiges Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Wir tragen dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrugsfälle aufzudecken und ihnen vorzubeugen, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und mithilfe unserer Daten, Analysen und Software Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in den Bereichen Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Agrarfinanzierung, Versicherung und weiteren Branchen tätig.

Als an der Londoner Börse (EXPN) notiertes Unternehmen des FTSE 100 beschäftigen wir 25.200 Mitarbeiter in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

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