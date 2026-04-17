Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Group genehmigen alle Anträge



17.04.2026 / 15:56 CET/CEST



Basel, 17. April 2026: An der heutigen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG alle Anträge des Verwaltungsrats. An der Versammlung nahmen 330 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die zusammen mit den von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertretenen Aktien 68.1% des gesamten Aktienkapitals repräsentierten. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten folgende Traktanden: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025

Nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2025

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 in einer Konsultativabstimmung

Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 von CHF 1.00 (brutto) pro Aktie. Der Gesamtbetrag der Dividende von CHF 158.6 Mio. wird aus den Gewinnreserven ausbezahlt, wodurch sich ein Gewinnvortrag von CHF 2.1 Mrd. ergibt. Abzüglich der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35% wird eine Nettodividende von CHF 0.65 pro Aktie ausbezahlt. Die Dividende wird ab dem 23. April 2026 ausbezahlt. Das Ex-Dividendendatum ist der 21. April 2026

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Fixe Vergütung des Verwaltungsrats insgesamt für die nächste Amtsdauer

Vergütung der Geschäftsleitung

Wiederwahl von Petra Rumpf als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats sowie die Wiederwahl von Xiaoqun Clever-Steg, Olivier Filliol, Stefan Meister, Regula Wallimann und die Neuwahl von Wolfgang Becker und Sébastien Schatzmann als Verwaltungsratsmitglieder - jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr

Thomas Straumann und Marco Gadola stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl. Thomas Straumann übernimmt neu die Rolle des Ehrenpräsidenten

Wahl von Olivier Filliol, Stefan Meister und Regula Wallimann in den Personal- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr

Wiederwahl der Neovius AG in Basel als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr

Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 Die Wahlergebnisse finden sich im Anhang zu dieser Mitteilung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 08. April 2027 im Kongresszentrum der Messe Basel statt. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



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