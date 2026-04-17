Frankfurt (ots) -Die Serie DREAM MAKERS, die am 17. April ab 18 Uhr auf Prime Video verfügbar sein wird, begleitet die Menschen, die das Club Med Erlebnis prägen: von angehenden "Chefs de Village" und Führungskräften bis hin zu den Teams, die neue Resorts entwickeln und zukünftige Destinationen erschließen. Mit einer Mischung aus Wettbewerb, persönlicher Weiterentwicklung und internationaler Expansion geht DREAM MAKERS weit über die Geschichte einer Tourismusmarke hinaus und zeichnet das Bild einer dynamischen Mikrogemeinschaft, die sich kontinuierlich weiterentwickelt.Seit mehr als zwanzig Jahren durchläuft Club Med - eine globale Ikone der Tourismusbranche - einen tiefgreifenden Wandel. Eine Premium-Positionierung, neue Destinationen und neue Zielgruppen haben die Marke neu definiert, ohne dabei die Vision ihres Gründers Gérard Blitz aus den Augen zu verlieren: Glück zu schaffen, im Hier und Jetzt. In vier jeweils 30-minütigen Episoden beleuchtet DREAM MAKERS die Entstehung des Club Med Urlaubserlebnisses hinter den Kulissen - von der Auswahl der nächsten Generation von "Chefs de Village" bis hin zur Konzeption und zum Bau der Resorts von morgen.In einem Monat zum "Chef de Village"In La Palmyre an der französischen Atlantikküste kommen elf Kandidat:innen aus aller Welt zu einem entscheidenden Seminar zusammen. Ihnen bleibt nur ein Monat, um ein anspruchsvolles Auswahlgremium davon zu überzeugen, dass sie bereit sind, eine der ikonischsten Rollen bei Club Med zu übernehmen: die des "Chef de Village". Simulationen, herausfordernde Auswahlgespräche und interne Beratungen lassen den Druck schnell steigen. Zweifel kommen auf, Ambitionen wachsen und Karrieren stehen auf dem Spiel. Hinter der Postkartenidylle verbirgt sich eine anspruchsvolle Aufgabe: ein internationales Team zu führen, den Alltag eines Resorts zu orchestrieren und jederzeit für ein unverwechselbares Urlaubserlebnis zu stehen.Gestalten und neu erfindenParallel zum Auswahlprozess widmet sich die Serie einer weiteren zentralen Herausforderung: der Entwicklung und Transformation von Destinationen. Strategische Renovierungen und ambitionierte Bauprojekte zeigen die komplexe Realität hinter jedem Sehnsuchtsort. Es geht nicht nur darum, Resorts an außergewöhnlichen Orten zu errichten, sondern Orte zu schaffen, die die Club Med DNA verkörpern und zugleich ein neues Kapitel der Markengeschichte aufschlagen.In Punta Cana muss ein Resort nach einem Brand innerhalb von nur zehn Monaten neu aufgebaut werden, was dieses Projekt sowohl operativ als auch symbolisch zu einer Schlüsselaufgabe macht. In Südafrika nimmt ein neues Projekt Gestalt an. Vor Ort treffen die Teams auf einen Standort im Aufbau, an dem noch alles entsteht - von den Gebäuden bis hin zur Identität der Destination. Im Oman stehen die Entwicklungs- und Architekturteams vor der Aufgabe, ihre Vision dem Gouverneur des Projekts zu präsentieren und zu verteidigen. Die Herausforderung besteht nicht nur im Bauen, sondern vor allem im Überzeugen.Eine eindringliche DokumentationGeschrieben und inszeniert von Aurélie Condou verfolgt die Serie einen eindringlichen dokumentarischen Ansatz und fängt sowohl strategische Entscheidungsprozesse als auch die menschlichen Geschichten dahinter ein."Freundlichkeit wird manchmal übersehen oder als selbstverständlich angesehen. Dabei bedeutet freundlich zu sein vor allem, zutiefst menschlich zu sein. Genau diese Menschlichkeit hat mich bei Club Med am meisten beeindruckt. Für mich steht dieses Modell heute für eine gewisse Form von Widerstand", erklärt die Regisseurin.Nach elf Monaten Vorbereitung und fünf Monaten Dreharbeiten an sechs Destinationen mit mehr als 70 Mitwirkenden gewährt die Serie seltene Einblicke in strategische Meetings, interne Bewertungen und Momente des Zweifelns, die außerhalb der Organisation nur selten sichtbar werden.Eine Mikro-Gemeinschaft in BewegungVon Marrakesch bis Val d'Isére, von La Palmyre bis Punta Cana zeichnet DREAM MAKERS das Porträt einer einzigartigen Organisation: international, strukturiert, zutiefst menschlich. Gino Andreetta, CEO von Club Med Resorts EMEA und ehemaliger "Chef de Village", sagt über die Serie:"Diese Serie zeigt Club Med so, wie es wirklich ist - von innen heraus: die Energie unserer Teams, den Blick hinter die Kulissen unserer Resorts und das menschliche Abenteuer, das uns einzigartig macht. Hinter jedem Gästeerlebnis stehen engagierte Frauen und Männer, die den Club Med Spirit jeden Tag mit Leben füllen".In vier Folgen geht die Serie letztlich einer simplen Frage nach: Wie weit würdest du gehen, um das Versprechen von Glück zu erfüllen?SeriendetailsDie Veröffentlichung findet am 17. April 2026, um 18 Uhr exklusiv auf Prime Video statt. Danach ist sie weltweit frei verfügbar auf YouTube, ab dem 15. Mai 2026. Die Originalfassung ist auf Französisch und es stehen Untertitel in acht Sprachen bereit: Englisch, Niederländisch, Spanisch, Türkisch, Italienisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch und Deutsch.Unter diesem Direktlink kann die Dokumentation aufgerufen werden.- Format: 4 Episoden x 30 Minuten- Produktion: Mediawan Brand Studio- Eine Serie von: Frédéric Joly and Paul Guedj- Produziert von: Vincent Attelé- Drehbuch und Regie: Aurélie Condou- Original Musik: Stéphane LopezÜber Club MedClub Med wurde 1950 basierend auf der Idee gegründet, dass das Ziel des Lebens darin besteht, glücklich zu sein. Der Ort, um glücklich zu sein, ist hier. Die Zeit, um glücklich zu sein, ist jetzt. Seitdem ist es unsere Mission, jeden Tag Glücksmomente zu kreieren und diese mit unseren Gästen in fast 70 Resorts der Premium- und Exclusive Collection an den schönsten Destinationen der Welt zu teilen. Um diese Glücksmomente zu schaffen, verfügen wir über etwas, das andere nicht haben: Unseren Club Med-Spirit und unsere fünf Kernwerte - Freundlichkeit, Multikulturalität, Verantwortungsbewusstsein, Freiheit und Pioniergeist. Heute ist Club Med der weltweit führende Anbieter von Premium-All-inclusive-Urlauben. Wir sind ein Team von über 25.000 Gentle Organizers (G.Os) und Gentle Employees (G.Es) aus mehr als 110 Nationalitäten und Kulturen, die in Resorts, Büros und Agenturen in über 40 Ländern tätig sind.Über MediawanGegründet Ende 2015 von Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel und Matthieu Pigasse, ist Mediawan eines der europaweit führenden unabhängigen Studios für audiovisuelle Inhalte. Die Gruppe vereint einige der kreativsten Talente der Branche und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: die Produktion von Originalinhalten in den Bereichen Fiktion, Film, Dokumentation, Animation und Unscripted Entertainment (Mediawan Studios) durch mehr als 80 Produktionslabels in Frankreich, Deutschland (seit 2020 in Partnerschaft mit LEONINE Studios), Großbritannien, Italien, Spanien, den USA, den Niederlanden, Finnland und Senegal; den Vertrieb von audiovisuellen Inhalten (Mediawan Rights, LS Distribution und Telmondis Distribution); den Betrieb von TV-Sendern und digitalen Diensten (Mediawan Thematics) sowie die Entwicklung und Produktion digitaler Inhalte (Mediawan Digital).Über Mediawan Brand StudioMediawan Brand Studio unterstützt Marken innerhalb der Mediawan-Gruppe bei der Konzeption und Produktion von Originalinhalten. Von der redaktionellen Entwicklung bis hin zum Vertrieb ist das Studio in jede Phase involviert und bringt renommierte Talente, u. a. Autoren, Regisseure und Produzenten, zusammen, um wirkungsvolle Formate für ein breites Publikum zu entwerfen. An der Schnittstelle von Entertainment und Markenstrategie entwickelt Mediawan Brand Studio Premium-Inhalte für Plattformen und neue digitale Kanäle (Dokumentationen, Serien etc.).Pressekontakt:we love pr GmbHAsli KacinasBornstraße 1220146 HamburgE. asli.kacinas@welovepr.deOriginal-Content von: Club Med, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174737/6257765