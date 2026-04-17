Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist bis zum Jahresende geplant. Er entsteht am Kraftwerksstandort Marbach. EnBW hat in dieser Woche mit dem Bau eines 100 Megawattstunden-Batteriespeichers am Kraftwerksstandort Marbach begonnen. Die Inbetriebnahme sei für Ende 2026 geplant, teilte der süddeutsche Energiekonzern mit. "Durch den Anschluss an das Übertragungsnetz der Transnet BW wird der Speicher eine wichtige Rolle im gesamten süddeutschen Stromnetz spielen", sagte Peter Heydecker, Vorstand für Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur bei der EnBW. Er soll genutzt werden, um die schwankende Erzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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