DJ PTA-HV: Erste Group Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur 33. ordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Erste Group Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur 33. ordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2026

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Wien (pta000/17.04.2026/19:30 UTC+2)

Abstimmungsergebnisse zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 17. April 2026 Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.436

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.436

JA 306.973.370 Stimmen.

NEIN 130.066 Stimmen.

ENTHALTUNG 155.048 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.068.104

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.068.104

JA 300.790.286 Stimmen.

NEIN 1.277.818 Stimmen.

ENTHALTUNG 5.186.587 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.070.029

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.070.029

JA 298.959.194 Stimmen.

NEIN 3.110.835 Stimmen.

ENTHALTUNG 5.186.587 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl eines zusätzlichen Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.636

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.636

JA 306.810.911 Stimmen.

NEIN 292.725 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.848 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht, von Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie eines zusätzlichen Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2027.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.621

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.621

JA 306.661.055 Stimmen.

NEIN 442.566 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.863 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 306.428.458

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 306.428.458

JA 291.399.302 Stimmen.

NEIN 15.029.156 Stimmen.

ENTHALTUNG 830.026 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8a:

Erhöhung der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder von zwölf auf dreizehn.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.636

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.636

JA 306.624.390 Stimmen.

NEIN 479.246 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.848 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8b:

Wiederwahl von Mag. Dr. Christine Catasta in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.621

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.621

JA 304.214.156 Stimmen.

NEIN 2.889.465 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.863 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8c:

Wahl von Drs. Roeland Louwhoff in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.488

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.488

JA 307.074.211 Stimmen.

NEIN 29.277 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.996 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8d:

Wahl von Jernej Omahen, BSc. In den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.636

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.636

JA 307.074.359 Stimmen.

NEIN 29.277 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.848 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8e:

Wahl von Mgr. Dorota Snarska-Kuman In den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.103.572

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.103.572

JA 307.074.356 Stimmen.

NEIN 29.216 Stimmen.

ENTHALTUNG 154.912 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8f:

Wiederwahl von Mag. Christiane Tusek In den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 306.788.531

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,73 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 306.788.531

JA 306.153.189 Stimmen.

NEIN 635.342 Stimmen.

ENTHALTUNG 469.953 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 8.3.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.110.511

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.110.511

JA 295.204.021 Stimmen.

NEIN 11.906.490 Stimmen.

ENTHALTUNG 146.848 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 5.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.110.502

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.110.502

JA 288.584.739 Stimmen.

NEIN 18.525.763 Stimmen.

ENTHALTUNG 146.857 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.009.249

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,79 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.009.249

JA 301.386.551 Stimmen.

NEIN 5.622.698 Stimmen.

ENTHALTUNG 248.110 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12.1:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats (i) eigene Aktien gem. -- 65 Abs 1 Z 8 AktG zu erwerben, auch auf andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot, (ii) dabei das quotenmäßige Andienungsrecht ("umgekehrtes Bezugsrecht") der Aktionäre auszuschließen und (iii) die eigenen Aktien einzuziehen;

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.016.600

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,79 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.016.600

JA 300.538.651 Stimmen.

NEIN 6.477.949 Stimmen.

ENTHALTUNG 240.759 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12.2:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien auch auf andere Art zu veräußern als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 307.016.601

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,79 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 307.016.601

JA 299.678.197 Stimmen.

NEIN 7.338.404 Stimmen.

ENTHALTUNG 240.758 Stimmen.

(Ende)

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April 17, 2026 13:31 ET (17:31 GMT)