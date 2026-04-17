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Freitag, 17.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Deutliche Überlegenheit der Erzgehalte: Die Zahlen lügen nicht
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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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17.04.26 | 20:30
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5-Tage-Chart
AMERICAN AIRLINES
AMERICAN AIRLINES GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC10,820+3,92 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY284,00+2,71 %
APPLE INC229,25+2,53 %
AUTOLIV INC101,00+7,45 %
CHEVRON CORPORATION155,74-2,47 %
CONOCOPHILLIPS98,20-4,84 %
DELTA AIR LINES INC61,32+3,35 %
EXXON MOBIL CORPORATION123,80-3,96 %
HOME DEPOT INC296,45+3,62 %
NETFLIX INC82,45-9,79 %
SOUTHWEST AIRLINES CO36,930+7,11 %
TESLA INC340,00+3,01 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC86,40+6,93 %
WARNER BROS DISCOVERY INC23,265+0,04 %
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