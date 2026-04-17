Rheinmetall als Türöffner: Wie eine strategische Allianz die Perspektiven von ITM Power komplett neu definiert. Und warum die Meldung ein heutiges Kursplus von über 40% bei den Briten auslöste und bei den Düsseldorfern nicht einmal eine News auf der eigenen Homepage wert war. Dennoch - beide Werte haben ihren Charme, der sich durch die aktuelle Nachrichtenlage manifestiert. Beim Blick auf die jeweiligen News/Presseerklärungen findet sich die für ITM Power absolut kursbewegende Kooperationsmeldung nur auf der ITM Power Domain, während unter www.Rheinmetall .com zwei andere Presseerklärungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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