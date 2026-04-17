Die Albemarle-Aktie hat eine weitere bärenstarke Woche hinter sich. Unter dem Strich zogen die Notierungen um mehr als +16% an und schafften dabei den Sprung über die 200-US$-Marke. Am Donnerstag erreichte das Papier mit 215,71 US$ den höchsten Stand seit Juli 2023. Das treibt den US-Lithiumproduzenten an und so kann es jetzt weitergehen. Zurück im Rampenlicht Der globale Lithiummarkt ist zurück im Rampenlicht - und mit ihm Albemarle. Was lange nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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