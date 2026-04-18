Toronto, ON, 17. April 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-ceo-insight-on-toro-energy-acquisition-and-2026-plans/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über die Platzierung von Aktien (die "Platzierungsvereinbarung") mit Virtu Canada Corp. (der "kanadische Vertreter") und Virtu Americas LLC (zusammen mit dem kanadischen Vertreter die "Vertreter") geschlossen hat. Gemäß der Vertriebsvereinbarung kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit über die Agenten Stammaktien im Kapital des Unternehmens (die "Stammaktien") im Wert von bis zu 50.000.000 CAD (oder den Gegenwert in anderen Währungen) platzieren (das "ATM-Programm"). Dieses ATM-Programm ersetzt das vorherige At-the-Market-Aktienprogramm des Unternehmens, das am 2. Juni 2025 angekündigt und inzwischen beendet wurde.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: "Die Aufrechterhaltung eines At-the-Market-Aktienprogramms verschafft IsoEnergy zusätzliche finanzielle Flexibilität und ein effizientes ergänzendes Kapitalmarktinstrument, das selektiv eingesetzt werden kann, wann immer dies angemessen ist. Mit einer starken Liquiditätsposition von 135,1 Millionen Dollar[i] und einem Eigenkapitalportfolio von 52,6 Millionen Dollar[ii] sind wir finanziell gut aufgestellt, um unsere aktuellen Pläne umzusetzen, und das ATM-Programm wird nicht eingerichtet, um einen unmittelbaren Kapitalbedarf zu decken. Stattdessen bewahrt es Optionen und ermöglicht es dem Unternehmen, opportunistisch zu handeln, um zukünftiges Wachstum, strategische Initiativen und die Bilanzstärke zu unterstützen."

Alle im Rahmen des ATM-Programms verkauften Stammaktien werden (i) über gewöhnliche Maklergeschäfte an der NYSE American LLC (die "NYSE American") oder einem anderen US-amerikanischen "Marktplatz" im Sinne der Definition in National Instrument 21-101 - Marketplace Operation ("NI 21-101") (ii) im Rahmen gewöhnlicher Maklertransaktionen an der Toronto Stock Exchange (die "TSX"), die "At-the-Market-Verteilungen" im Sinne von National Instrument 44-102 - Shelf Distributions, (iii) an einem anderen kanadischen "Marktplatz" im Sinne von NI 21-101, an dem die Stammaktien notiert, gehandelt oder anderweitig gehandelt werden, oder (iv) anderweitig zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Marktpreisen, zu Preisen, die sich an den geltenden Marktpreisen orientieren, oder zu ausgehandelten Preisen.

Das Volumen und der Zeitpunkt etwaiger Verkäufe im Rahmen des ATM-Programms werden nach alleinigem Ermessen des Unternehmens und in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung festgelegt. Die TSX hat die Notierung der Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden können, unter Vorbehalt genehmigt, und das Unternehmen hat bei der NYSE American die Zulassung zur Notierung dieser Stammaktien beantragt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Verkäufe von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms durchzuführen. Das ATM-Programm bleibt bis zum früheren der folgenden Zeitpunkte in Kraft: der Ausgabe und dem Verkauf aller im Rahmen des ATM-Programms ausgabefähigen Stammaktien oder dem Zeitpunkt, zu dem das ATM-Programm gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung anderweitig beendet wird.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm, sofern vorhanden, für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu die Finanzierung von Unternehmens- und Projektgemeinkosten, die Finanzierung von Investitionsausgaben, die Rückzahlung von Verbindlichkeiten, technische Studien und Explorationen in den Vereinigten Staaten und Australien sowie die Aufstockung des Betriebskapitals gehören können.

Das ATM-Programm wird gemäß einem Prospektnachtrag vom 17. April 2026 (der "kanadische Prospektnachtrag") zum Kurzform-Basis-Rahmenprospekt des Unternehmens vom 13. Januar 2026 (der "Basis-Rahmenprospekt"), wie er bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den einzelnen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, sowie gemäß einem Prospektnachtrag vom 17. April 2026 (der "US-Prospektzusatz") zum US-Basisprospekt des Unternehmens, der in dessen Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die "Registrierungserklärung") enthalten ist und am 13. Januar 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde.

Das Unternehmen hat die Registrierungserklärung (einschließlich des US-Basisprospekts) und den US-Prospektnachtrag, auf die sich diese Mitteilung bezieht, bei der SEC eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung, den US-Prospektnachtrag und andere Dokumente, die der Emittent bei der SEC eingereicht hat, sowie die entsprechenden in Kanada eingereichten Dokumente lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und dieses Angebot zu erhalten. Der kanadische Prospektnachtrag und der Basisprospekt können kostenlos von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden, und der US-Prospektnachtrag sowie die Registrierungserklärung sind kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov abrufbar. Alternativ sendet Ihnen das Unternehmen auf Anfrage an die unten angegebene Kontaktadresse des Unternehmens Kopien dieser Dokumente zu, und die Konsortialbanken senden Kopien dieser Dokumente auf Anfrage an Anleger, indem sie sich an Virtu Canada Corp. unter der Adresse 1720 - 222 Bay Street, Toronto, ON M5K 1B7, per E-Mail an ATMCanada@virtu.com oder telefonisch unter (646) 682-6322. Sie können sich auch an Virtu Americas LLC unter 41st Floor - 1633 Broadway, New York, NY 10019, USA, per E-Mail an ATM@Virtu.com oder telefonisch unter (646) 682-6322.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird ein Verkauf der Wertpapiere in einer Provinz, einem Territorium, einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Territoriums, dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den führenden Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt. IsoEnergy verfügt zudem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit im Standby-Modus und sind bereit für eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy als kurzfristigen Uranproduzenten positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

mailto:info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

https://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", " ", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erfolgen", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich auf den erwarteten Verkauf und die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms beziehen; das Volumen und den Zeitpunkt des Verkaufs und der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm; den Erhalt der Genehmigung der TSX und der Zulassung der NYSE American für die Notierung der Stammaktien; die Liegenschaften des Unternehmens, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Weiterentwicklung der Liegenschaften des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme für 2026 umzusetzen; sowie alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum jeweiligen Zeitpunkt von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und die potenziellen Vorteile sowie etwaige Aufwärtspotenziale dieser Projekte gegeben sind; den Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen; und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sein werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Bedingungen an den Aktienmärkten; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und im Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in den anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

#_ednref1 Wie im Lagebericht von IsoEnergy für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr vom 26. Februar 2026 dargelegt.

#_ednref2 Das Aktienportfolio besteht aus marktgängigen Wertpapieren von NexGen Energy Ltd., Premier American Uranium Inc., Atha Energy Corp., Jaguar Uranium Corp., Toro Energy Limited, Purepoint Uranium Group Inc., Future Fuels Inc., Royal Uranium Inc., Verdera Energy Corp. und Biondi Ventures Inc., wie im geprüften Konzernabschluss von IsoEnergy für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dargelegt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83821Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83821&tr=1



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