© Foto: DALL-EElon Musk zündet die nächste Stufe seiner Super-App-Vision und plötzlich gerät die gesamte Payment-Branche unter Beobachtung. Doch wie real ist die Bedrohung für PayPal, Klarna und andere Fintechs wirklich? Die Erholung der PayPal-Aktie fängt gerade erst an und schon zieht neuer Gegenwind auf. Der kommt ausgerechnet von einem alten Bekannten: Elon Musk, einst Mitgründer von PayPal, greift mit seiner Plattform X mit X Money erneut den Zahlungsmarkt an. Die Nervosität an der Wall Street könnte für die Branche wieder größer werden. Analysten von Mizuho Securities haben PayPal bereits abgestuft und warnen vor strukturellem Druck - insbesondere auf die App Venmo. Der Grund: X Money zielt genau …Den vollständigen Artikel lesen
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