Kaum ein Hersteller bemüht beim Wandel zur Elektromobilität seine ikonischen Modelle so stark wie Renault. Der neue Twingo E-Tech ist optisch die Neu-Interpretation des kultigen Kleinwagens aus den 90ern, bietet aber moderne Technik und einen elektrischen Antrieb. Ob das Konzept aufgehen kann, zeigt unsere erste Ausfahrt! Ich muss zugeben: Den Original-Twingo in den 1990er Jahren fand ich alles andere als cool. In meinem Heimat-Dorf war ein solcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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