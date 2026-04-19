Die Zuverlässigkeit von Assistenzsystemen wird oft an komplexen Verkehrslagen gemessen, doch ein aktueller Vorfall in Texas rückt nun eine vermeintlich einfache Situation in den Fokus. Wenn eine Software physische Barrieren ignoriert, erreicht die Debatte um die Sicherheit eine neue Stufe. Am 7. April 2026 ereignete sich im texanischen Plano ein Zwischenfall, der die Grenzen moderner Fahrerassistenzsysteme drastisch aufzeigt. Der Tesla-Fahrer Joshua ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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