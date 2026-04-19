Evotec (ISIN: DE0005664809) konnte in Kalenderwoche 16 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 24,50 Prozent verzeichnen. Damit war das Hamburger Unternehmen der Top-Performer sowohl im TecDAX als auch im SDAX. Die Aktie schloss am Freitag bei 5,64 Euro, das Wochenhoch erreichte sie am Handelsplatz Xetra mit 5,76 Euro.Status der EmpfehlungEvotec bleibt eine laufende RuMaS-Empfehlung innerhalb der Trading-Tipps. Die Entscheidung über einen Einstieg ...

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