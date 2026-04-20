Ein neuer Herausforderer betritt die größte Wachstumsarena der Pharmaindustrie und bringt mit Ribupatid einen potenziellen Gamechanger im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente mit. Nach starken IPO einsteigen? Der Markt für Adipositas-Therapien gehört derzeit zu den dynamischsten und lukrativsten Segmenten der globalen Pharmaindustrie. Bislang dominieren zwei Schwergewichte das Feld: Eli Lilly und Novo Nordisk. Doch mit dem Börsengang von Kailera Therapeutics könnte sich das Machtgefüge mittelfristig verschieben. Im Zentrum der Investmentstory steht der Wirkstoff Ribupatid (KAI-9531), ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist und damit technologisch vergleichbar mit Tirzepatid, bekannt unter …Den vollständigen Artikel lesen
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