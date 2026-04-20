© Foto: Dall-EGoogle plant mit Marvell eine neue Generation von KI-Chips und könnte damit seine Position im Halbleitermarkt gegenüber Nvidia stärken.Im Rennen um die Vorherrschaft im milliardenschweren KI-Markt nimmt Alphabet einen neuen Anlauf: Laut The Information sondiert die Google-Mutter eine Partnerschaft mit Marvell Technology zur Entwicklung spezialisierter KI-Chips. Ziel ist es, die Effizienz beim Betrieb von KI-Modellen deutlich zu steigern und sich gegen Nvidia zu behaupten. Zwei neue Chips im Fokus Google soll gemeinsam mit Marvell an gleich zwei neuen Halbleiterlösungen arbeiten. Der erste Chip soll als sogenannte Memory Processing Unit (MPU) fungieren und eng mit Googles bestehenden Tensor …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE