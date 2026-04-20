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PEPSI HOLT WELTSTARS AN BORD, UM DIE "PEPSI FOOTBALL NATION": WO FANS DIE REGELN BESTIMMEN, ZU SCHAFFEN



20.04.2026 / 11:05 CET/CEST

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Sir David Beckham, Mohamed Salah, Vini Jr., Lauren James, Alexia Putellas und Florian Wirtz spielen die Hauptrollen in Pepsis neuestem Markenfilm - mit einem Gastauftritt von Koch Gordon Ramsay.

Die Kampagne ist in den Ritualen des Fußballs verwurzelt, von legendären Fangesängen bis hin zur gemeinsamen Leidenschaft der weltweiten Gemeinschaft.

Pepsi wird eine Browser-Erweiterung auf den Markt bringen, um sicherzustellen, dass Regel Nr. 1 - "Es heißt Football, nicht Soccer" - im gesamten Internet korrekt angewendet wird, und damit eine Fan-Debatte auf Reddit anstoßen. LONDON, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld eines sportlichen Sommers hat PepsiGlobal in einem brandneuen Film Fußballlegenden zusammengebracht, um die Traditionen, Rituale und die gemeinsame Leidenschaft der Fans über die 90 Minuten hinaus zu feiern. Nach dem Start der Plattform "Pepsi Football Nation" - einer mehrjährigen globalen Initiative, die darauf abzielt, die Fußballkultur für Fans auf der ganzen Welt in den Alltag zu integrieren - ist der Kampagnenfilm von den Gesprächen inspiriert, die den Geist des Spiels am Leben erhalten. Der Film beginnt damit, dass Sir David Beckham den Fans das Spielbuch überreicht und sie dazu einlädt, die "Regeln" der Pepsi Football Nation festzulegen. Die Zuschauer werden auf eine rasante Reise durch eine Welt mitgenommen, in der die Fan-Debatten im Mittelpunkt stehen: von lokalen Treffpunkten bis hin zu unerwarteten Begegnungen, von Florian Wirtz' präzisen Schnellparkmanövern bis hin zur Ungläubigkeit eines Schiedsrichters, der dies per VAR überprüft, von Lauren James' Vorlesung an der Universität über das Überwinden der Abseitsfalle bis hin zu Blockbuster-Filmen mit Vini Jr., Alexia Putellas und Mohamed Salah in den Hauptrollen. Fans auf der ganzen Welt stellen die "Regeln" vor, die für die Pepsi Football Nation von zentraler Bedeutung sind und vom globalen Pepsi-Team zum Leben erweckt werden: Regel Nr. 7: Der Aberglaube ist heilig, Regel Nr. 33: Wer ist der "König der Geschicklichkeit"? Regel Nr. 84: Du musst dein Siegertrikot bei der Arbeit tragen. Regel Nr. 100: Alles wird auf dem Spielfeld geklärt. Anlässlich des Filmstarts unterstützt Pepsi die Fans dabei, Regel Nr. 1 der Pepsi Football Nation zu befolgen: "Es heißt Football, nicht Soccer". Fans können bald eine kostenlose Web-Erweiterung herunterladen, die jede Erwähnung des Wortes "Soccer" automatisch durch "Football" ersetzt. Ob sie nun internationale Nachrichten lesen oder durch Suchergebnisse scrollen - Fans können dafür sorgen, dass das "schöne Spiel" stets bestmöglich beschrieben wird. Die Fan-Debatte findet auch in Chats, auf Fanseiten und in Blogs statt. Deshalb bringt Pepsi die Debatte auf Reddit, die weltweit am schnellsten wachsende Plattform für Diskussionen rund um den Fußball. Diese Aktion ermöglicht es den Fans, ihre eigenen Regeln und Rituale festzulegen, und gibt der Community die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie das Spiel weltweit gefeiert wird. Eugene Willemsen, Chief Executive Officer des Bereichs International Beverages bei PepsiCo, sagt: "Fußball war schon immer mehr als nur das, was während der 90 Minuten auf dem Spielfeld passiert. Er lebt in Gesprächen, Rivalitäten und Traditionen, die Fans jeden Tag zusammenbringen - über Gemeinschaften, Märkte und Generationen hinweg. Pepsi Football Nation zelebriert diese Kultur und die vielfältigen Arten, wie Fans das Spiel über die eigentliche Partie hinaus erleben. Seit Jahrzehnten steht Pepsi im Mittelpunkt des Spiels; nun würdigen wir die gemeinsamen Erlebnisse und 'Regeln', die Fans weltweit verbinden." Die Pepsi Football Nation zelebriert die Fußballkultur auf und neben dem Platz. Fans auf der ganzen Welt können den kompletten Film auf den Social-Media-Kanälen von Pepsi ansehen, darunter: X (Twitter) , Instagram , Facebook , TikTok und YouTube . Spielerzitate Mohamed Salah: "Die Fans sind es, die diesen schönen Sport so großartig machen - daher fühlt es sich einfach richtig an, in einer Welt zu leben, in der sie die Regeln bestimmen. Ich liebe es, Teil der Pepsi Football Nation zu sein und die Rituale des Fußballs zu feiern." Vini Jr.: "Für mich geht es beim Fußball um Freude und Selbstverwirklichung, daher fiel es mir leicht, mich dem Pepsi-Team anzuschließen, um die Kultur und Leidenschaft dieses Sports zu feiern. Ich bedaure, dass ich die Fans nicht schon früher gefragt habe!" Lauren James: "Ich hatte schon immer meine eigene Herangehensweise an große Spiele, egal ob ich selbst gespielt oder nur zugeschaut habe. Es war toll zu sehen, wie all diese Eigenheiten der Fußballkultur in einer einzigen Kampagne zusammenkamen." Alexia Putellas: "Die Fußballkultur hat auch abseits des Spielfelds etwas Besonderes an sich. Rituale, die Spieler und Fans gemeinsam pflegen. Ich habe die Gelegenheit sofort ergriffen, Pepsi dabei zu helfen, diese Traditionen in den Mittelpunkt zu rücken." Florian Wirtz: "Fußball ist so viel mehr als nur ein Spiel. Da sind Leidenschaft, Diskussionen und Traditionen. Es hat mir also Spaß gemacht, die Regeln zu erzählen, nach denen die Fans jeden Tag leben." Hinweise für die Redaktion Datenschutz bei Browsererweiterungen Die Web-Erweiterung wird lokal in Ihrem Browser ausgeführt und ersetzt das Wort "Soccer" auf der gerade angezeigten Webseite durch "Football". Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert oder übermittelt. Es wird nicht auf den Browserverlauf, Cookies, Formulareingaben oder Kontoinformationen zugegriffen. Die Berechtigung "Auf Daten aller Websites zugreifen" wird ausschließlich benötigt, damit die Erweiterung den Text auf der von Ihnen angezeigten Seite lesen und die Wortersetzung vornehmen kann. Keine Daten verlassen Ihr Gerät. Informationen zu PepsiCo PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erzielte 2025 einen Nettoumsatz von fast 94 Milliarden US-Dollar, getragen von einem sich ergänzenden Portfolio aus Getränken und Convenience-Produkten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen. PepsiCo wird von unserer Vision geleitet, durch den Erfolg von pep+ (PepsiCo Positive) zum weltweit führenden Anbieter von Getränken und Fertiggerichten zu werden. pep+ ist unsere strategische, umfassende Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, Wachstum voranzutreiben und eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und folgen Sie uns auf X (Twitter) , Instagram , Facebook und LinkedIn @PepsiCo. Mitwirkende: PEPSI IB Leiter der Produktion: Kane Phillips Senior Producer: Eleanor Fitzgerald BIG TIME CREATIVE Produktionsleitung: Inas Nagy FILM SAUVAGE.TV Direktor: Ernest Desumbila Ausführender Produzent: Eva Laffitte Produzent: Isidor Arjona Postproduzent: Yukio Montilla SOZIALES SAUVAGE.TV Direktor: Pere Sala Ausführender Produzent: Eva Laffitte Produzent: Pablo Gershuni Postproduzent: Yukio Montilla TON-GESTALTUNG Immersus Tontechniker: Alex Nicholls-Lee FOTOGRAFIE Madeleine Penfold Studios Fotograf: Madeleine Penfold Ausführender Produzent: Rhiannon Reid Video - https://mma.prnewswire.com/media/2959969/Pepsi_Football_Nation.mp4

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