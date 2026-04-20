Marvell: Alphabet bestellt, Kailere: Starkes IPO & Siemens: Macht auf Nvidia
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|Marvell: Alphabet bestellt, Kailere: Starkes IPO & Siemens: Macht auf Nvidia
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|Alphabet holt bei den Marktanteilen von generativen KI-Chatbots rasant auf und die Aktie bewegt sich auf neue Rekorde zu
|Vom ursprünglichen Erfolg von ChatGPT wurde Google noch überrascht. Es dauerte ein wenig, bis darauf eine Antwort gefunden werden konnte. Unvergessen ist die erste Vorstellung des eigenen Chatbots Gemini...
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|Google blocked over 270m gambling ads in 2025 but regulators still raising stakes
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|Großes Ding!: Google plant offenbar neuen Display-Standard für Pixel 11
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|Marvell Technology-Aktie: Einfach alternativlos
|Es läuft derzeit rund für die Marvell Technology-Aktie. Nachdem der Kurs des US-Konzerns bereits in den letzten vier Wochen um über +50% zugelegt hat, geht es am Montagvormittag um weitere +6% auf ein...
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|Depotwert Marvell profitiert von neuen Berichten
|Alphabet forciert laut Medienberichten (The Information) die vertikale Integration seiner Hardware-Sparte. So soll die Google-Mutter eine tiefgreifende Partnerschaft mit Marvell Technology zur Entwicklung...
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|Marvell: Alphabet bestellt, Kailere: Starkes IPO & Siemens: Macht auf Nvidia
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|Neue KI-Chips: Nicht Nvidia: Google setzt auf Chip-Allianz mit Marvell
|© Foto: Dall-EGoogle plant mit Marvell eine neue Generation von KI-Chips und könnte damit seine Position im Halbleitermarkt gegenüber Nvidia stärken.Im Rennen um die Vorherrschaft im milliardenschweren...
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|Alphabet Reportedly Discusses Joint Development of Two AI Model Chips with Marvell Technology
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|Industry Comparison: Evaluating NVIDIA Against Competitors In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry
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|May 21 Could Be a Terrible Day for AI Titan Nvidia, Based on What History Tells Us
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|Nvidia zieht durch: Warum erfahrene Anleger heute zugreifen - Meine klare Einschätzung dazu
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|NVIDIA CORPORATION stabilisiert ihre Position
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|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 114. Zwischenmeldung
Siemens...
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|Marvell: Alphabet bestellt, Kailere: Starkes IPO & Siemens: Macht auf Nvidia
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|Siemens to deploy 12 new hydrogen-powered trains in Romania
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|KI-Kampf: Zu viel Regulierung? Warum Siemens bei KI lieber auf USA und China setzt
|Der Siemens-Chef warnt Brüssel: Wenn Europa bei KI weiter bremst, könnte Siemens dort investieren, wo Regeln lockerer und Märkte größer sind.Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Roland Busch, warnte...
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|Oberrheingraben: Siemens engagiert sich im Lithium-Abbau
|Unternehmen / Aktien
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|MARVELL TECHNOLOGY INC
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|NVIDIA CORPORATION
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|SIEMENS AG
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