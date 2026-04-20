Wacker Chemie hat eine stärkere als erwartete Q1 2026-Vorankündigung veröffentlicht, wobei das EBITDA die Prognosen und den Konsens erheblich übertroffen hat. Allerdings ist dieser Anstieg nicht organisch, sondern größtenteils durch eine vorgezogene Auftragslage aufgrund geopolitischer Spannungen bedingt. Wacker hat seine Umsatzprognose aufgrund von Kostenweitergaben angehoben, während die EBITDA-Prognose aufgrund erhöhter Unsicherheiten unverändert bleibt. Wir erwarten, dass die Erträge gegen die obere Grenze des geführten Bereichs tendieren, unterstützt durch Kosteneinsparungen und Preisdiziplin. Die Maßnahmen von Dow Inc. verdeutlichen die anhaltenden strukturellen Herausforderungen im europäischen Silikonmarkt, mit dem Potenzial für eine gewisse Nachfrageumverteilung hin zu Wacker Chemie AG, obwohl das Ausmaß ungewiss bleibt. Wir erhöhen unser Kursziel auf 90,00 EUR (von 75,00 EUR), was ~10x 2026E EV/EBITDA impliziert, behalten jedoch unser HOLD-Rating bei, da die Sichtbarkeit auf eine Volumenerholung gering und die geopolitischen Risiken weiterhin bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag
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