Es läuft derzeit rund für die Marvell Technology-Aktie. Nachdem der Kurs des US-Konzerns bereits in den letzten vier Wochen um über +50% zugelegt hat, geht es am Montagvormittag um weitere +6% auf ein neues Allzeithoch nach oben. Warum ist Marvell derzeit nicht zu bremsen und wie hoch kann dieser Chipwert eigentlich noch steigen? Kooperation mit Google Auslöser des guten Starts der Marvell Technology-Aktie in die neue Handelswoche sind Medienberichte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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