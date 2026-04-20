In ihrem gemeinsamen Vorschlag sprechen die Unternehmen von einer "Deutschlandgeschwindigkeit" beim Netzausbau auf Verteilnetzebene. Für einen weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft in allen Netzgebieten sollten zudem bundesweit einheitliche flexible Netzanschlussvereinbarungen für Einspeiser etabliert werden. Bislang gibt es nur einen geleakten Referentenentwurf für das sogenannte Netzpaket. Vor allem der darin vorgesehene "Redispatch-Vorbehalt" sorgte jedoch für einen großen Aufschrei, denn er rührt an der Investitionssicherheit für den Bau neuer Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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