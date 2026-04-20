Goldsystem wächst: Zodiac Gold legt nach - Mächtige Goldzonen innerhalb eines 16km-Trends!

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Neue Grabenergebnisse auf Ben Ben bestätigen breite oberflächennahe Goldmineralisierung und stärken das Bild eines großen, strukturell kontrollierten Goldsystems auf dem Todi-Projekt in Liberia.

Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) legt auf dem Todi-Goldprojekt in Liberia weiter nach: Neue Ergebnisse vom Ben-Ben-Ziel zeigen breite Goldzonen und stärken die These eines deutlich größeren Goldsystems entlang eines 16 Kilometer langen Trends.

Besonders spannend ist der neue Abschnitt von 56 Metern mit 0,40 g/t Gold im Graben BBT004. Zusammen mit früheren Treffern vom südlichen Ben-Ben-Trend deutet das darauf hin, dass hier nicht nur einzelne mineralisierte Punkte, sondern mehrere parallele Goldzonen innerhalb eines größeren Systems vorliegen könnten.

Damit rückt Ben Ben als Verbindung zwischen Arthington und Youth Camp stärker in den Fokus. Für Zodiac Gold ist das wichtig, denn das Unternehmen arbeitet auf eine erste Ressourcenschätzung im vierten Quartal 2026 hin - mit dem Ziel, auf Todi mindestens 1 Mio. Unzen Gold nachzuweisen.

Wie groß kann dieses Goldsystem wirklich werden? Und welche Rolle spielt Ben Ben für die nächste Entwicklungsstufe von Zodiac Gold?

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Zodiac Gold legt nach: Ben Ben-Ziel zeigt mächtige Goldzonen innerhalb eines 16 km Trends

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