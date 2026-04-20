Die Siemens-Aktie hat turbulente Wochen hinter sich - doch inzwischen zeigt der Trend wieder klar nach oben. Nach geopolitischen Unsicherheiten und Marktturbulenzen hat der Technologiekonzern zu einer Erholung angesetzt und gegenüber den Tiefständen aus dem März inzwischen über +20% zugelegt. Doch was ist für Anleger jetzt noch möglich? Abspaltung von Siemens Healthineers Der Münchner DAX-Konzern befindet sich mitten in einer entscheidenden Transformationsphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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