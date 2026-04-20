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Markus Weingran
20.04.2026 15:27 Uhr
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Depot: AtaiBeckley hebt ab: Marvell: Alphabet bestellt, Kailera: Starkes IPO & Siemens: Macht es wie Nvidia

Siemens steigt beim Lithium-Projekt von Vulcan Energy ein. Zum einen wird der Konzern Minderheitsaktionär, zum anderen sichert man sich einen Auftrag in Höhe von 40 Millionen €. Nvidia macht diesen Trick auch gerne!Psychedelika vor dem Durchbruch - diese Aktien starten durch Mit einer Unterschrift könnte Donald Trump einen bislang unterschätzten Markt wachgeküsst haben. Die neue Exekutivanordnung zielt darauf ab, Forschung und Zugang zu psychedelischen Therapien deutlich zu beschleunigen - ein Bereich, der bislang von regulatorischen Hürden ausgebremst wurde. Im Fokus stehen Substanzen wie Psilocybin, MDMA oder LSD, deren Potenzial bei Depressionen, PTSD und anderen schweren psychischen …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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