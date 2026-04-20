Depot: AtaiBeckley hebt ab: Marvell: Alphabet bestellt, Kailera: Starkes IPO & Siemens: Macht es wie Nvidia

Siemens steigt beim Lithium-Projekt von Vulcan Energy ein. Zum einen wird der Konzern Minderheitsaktionär, zum anderen sichert man sich einen Auftrag in Höhe von 40 Millionen €. Nvidia macht diesen Trick auch gerne!Psychedelika vor dem Durchbruch - diese Aktien starten durch Mit einer Unterschrift könnte Donald Trump einen bislang unterschätzten Markt wachgeküsst haben. Die neue Exekutivanordnung zielt darauf ab, Forschung und Zugang zu psychedelischen Therapien deutlich zu beschleunigen - ein Bereich, der bislang von regulatorischen Hürden ausgebremst wurde. Im Fokus stehen Substanzen wie Psilocybin, MDMA oder LSD, deren Potenzial bei Depressionen, PTSD und anderen schweren psychischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran