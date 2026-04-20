Kia hat mit dem EV2 Anfang des Jahres einen praktischen Elektro-Kleinwagen vorgestellt. Die Schwestermarke Hyundai nimmt jetzt die Technik des EV2, packt sie aber in eine aerodynamischere Karosserie - und kommt so auf höhere Reichweiten. Hyundai selbst spricht von einer neuen "Aero Hatch"-Karosserieform, "deren Silhouette sowohl auf aerodynamische Effizienz als auch auf großzügigen Innenraum" ausgelegt ist. Der Ioniq 3 soll also aerodynamischer und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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