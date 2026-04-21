Ushio Industry Entertainment (Ushio INE GmbH) gibt die Ernennung von Takuya Matsumoto zum President und Chief Executive Officer bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und dessen Integration in die Ushio Group

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Vertrieb, in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und im globalen operativen Geschäft wird Takuya Matsumoto bei Ushio fundiertes Branchenwissen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz als Führungskraft einbringen. Zuletzt war er als General Manager der Global Business Unit tätig und spielte in dieser Funktion eine zentrale Rolle bei der Förderung globaler Wachstumsinitiativen.

Eine klar definierte Vision: Eine auf einem langjährigen Erbe aufbauende, zukunftsorientierte Vision, deren Schwerpunkt auf Innovation, operativer Exzellenz und Kundennutzen liegt

Unter der Leitung von Takuya Matsumoto wird Ushio INE auf seinem starken Fundament aufbauen und dabei seine Mission vorantreiben, weltweit leistungsstarke und qualitativ hochwertige Beleuchtungslösungen für Industrie- und Unterhaltungsmärkte bereitzustellen.

"Unsere Mission besteht darin, kontinuierlich unverzichtbare lichtbasierte Lösungen anzubieten, die die Lebensqualität verbessern und unsere Kunden weltweit unterstützen", so Takuya Matsumoto, President und CEO von Ushio INE. "Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf: eines, das unser langjähriges Erbe mit einer zukunftsorientierten Vision verbindet, deren Schwerpunkt auf Innovation, operativer Exzellenz und Kundennutzen liegt."

Im Mittelpunkt der Vision des Unternehmens stehen seine Rolle als vertrauenswürdiger globaler Partner in einer sich schnell weiterentwickelnden Branche unter Nutzung seiner Technologie, seines Fachwissens und seines weltweiten Netzwerks.

Strategische Roadmap: Von der Integration zur Beschleunigung

Die strategische Roadmap von Ushio INE fokussiert sich auf drei Phasen, um eine reibungslose Übergangsphase und langfristiges Wachstum zu gewährleisten:

Aufbau: Schaffung einer soliden Organisationsgrundlage, einer starken Unternehmensführung und operativer Stabilität, die auf einer gemeinsamen Vision basieren.

Schaffung einer soliden Organisationsgrundlage, einer starken Unternehmensführung und operativer Stabilität, die auf einer gemeinsamen Vision basieren. Optimierung: Optimierung von Prozessen und bereichsübergreifender Zusammenarbeit zur Steigerung der Effektivität und der operativen Unabhängigkeit.

Optimierung von Prozessen und bereichsübergreifender Zusammenarbeit zur Steigerung der Effektivität und der operativen Unabhängigkeit. Rationalisierung: Steigerung der Effizienz durch vereinfachte Strukturen und Kostendisziplin, um wieder Rentabilität zu erreichen und die Rolle des Unternehmens innerhalb der Ushio Group zu stärken.

Positionierung: Nutzung komplementärer Stärken

Ein Kernelement der Strategie von Ushio INE ist die Nutzung der sich ergänzenden Stärken von Ushio und OSRAM:

Ushio: Fokus auf OEM-zertifizierte Produkte, Innovation und ein diversifiziertes Portfolio

Fokus auf OEM-zertifizierte Produkte, Innovation und ein diversifiziertes Portfolio OSRAM: Aufrechterhaltung einer starken Präsenz im Aftermarket-Bereich und in ausgewählten OEM-Segmenten

Dieser Dual-Brand-Ansatz trägt den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung und sichert gleichzeitig die Marktdifferenzierung und den Markenwert.

Organisationsausrichtung und Betriebsmodell

Ushio INE wird alle Kernfunktionen (Vertrieb, Marketing, F&E und Produktion) weiterführen, um Kontinuität und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die wichtigsten Prioritäten des Unternehmens bestehen darin, Regionen und Segmente zu stärken, in denen Ushio INE über Wettbewerbsvorteile verfügt, die globale Zusammenarbeit mit regionaler Flexibilität zu intensivieren und Synergien entlang der Lieferkette sowie im Kundenengagement zu nutzen.

Das Unternehmen wird auch in Zukunft unterschiedliche Vertriebskanäle beibehalten, um Strategien der doppelten Beschaffung zu unterstützen. Intern wird der Fokus weiterhin auf Transparenz, Wissensaustausch und der Abstimmung von Preis- und Kundenstrategien über alle Märkte hinweg liegen.

Eine auf Wertschöpfung ausgerichtete Führungsphilosophie

Der Führungsansatz von Matsumoto basiert auf einem Gleichgewicht von Kontinuität und Innovation. Er weiß Erfahrung zu schätzen und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten. Seine von dem Prinzip "On Ko Chi Shin" (aus der Vergangenheit lernen, um neue Werte zu schaffen) inspirierte Philosophie zeichnet sich durch einen tiefen Respekt vor dem Erbe und dem gesammelten Wissen, das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie den Fokus auf enge Zusammenarbeit und eine mitarbeiterorientierte Führung aus.

Ausblick

Auch in dieser Phase der Transformation liegt der Fokus von Ushio INE auf der Schaffung von Mehrwert für Kunden, Partner und Stakeholder, während das Unternehmen seine Rolle innerhalb der Ushio Group stärkt.

"Wir bauen eine starke, zukunftsfähige Organisation auf, die das Erbe des Unternehmens, Innovation und globale Zusammenarbeit vereint", fügte Takuya Matsumoto hinzu. "Unser Ziel besteht darin, auch künftig durch Licht einen echten Mehrwert zu schaffen."

Über Ushio Industry Entertainment (Ushio INE GmbH)

Ushio Industry Entertainment (Ushio INE GmbH) ist ein führender Anbieter von Spezialbeleuchtungslösungen für Industrie- und Unterhaltungsanwendungen. Das Unternehmen, das ein zentraler Bestandteil der Ushio Group ist, nutzt fortschrittliche Technologie und jahrzehntelanges Fachwissen, um Kunden weltweit zuverlässige und leistungsstarke Lösungen anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ushio-ine.com.

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