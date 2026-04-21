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Hamburger Hafen und Logistik AG: Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE legt Barabfindung für HHLA-Minderheitsaktionäre auf 21,16 Euro fest



21.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE legt Barabfindung für HHLA-Minderheitsaktionäre auf 21,16 Euro fest Hamburg, 21. April 2026 | Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) hat die Barabfindung für die im Rahmen des aktienrechtlichen Squeeze-out zu übertragenden A-Aktien der Minderheitsaktionäre der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488) auf 21,16 Euro festgelegt. Die PoH, deren Anteile von der Freien und Hansestadt Hamburg und der MSC Group gehalten werden, hält mehr als 95 Prozent der HHLA-Aktien und ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 327a AktG. Bereits am 5. Januar 2026 hat die PoH dem Vorstand der HHLA mitgeteilt, dass sie die Übertragung der A-Aktien der HHLA-Minderheitsaktionäre auf die PoH gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beabsichtigt. Die Höhe der Barabfindung wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und aktuellen Rechtsprechung festgesetzt, welche den Durchschnittskurs der A-Aktie in den drei Monaten vor Ankündigung des Squeeze-out zu Grunde legt. Zudem wurde eine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch einen gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfer geprüft. Der aktienrechtliche Squeeze-out wird mit zustimmendem Beschluss der Hauptversammlung sowie der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister wirksam. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 11. Juni 2026 statt. Die Einberufung wird gesondert bekanntgegeben.

Rückfragen Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)176 30883613

E-Mail: neumann-u@hhla.de

Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg

A-Aktien

ISIN: DE0000A0S8488, WKN: A0S848

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg



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