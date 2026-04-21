Mitteilung der Circus SE:

Circus erzielt starken operativen Fortschritt im Q1 2026, beschleunigt Wachstum im Verteidigungssektor und erweitert Produktportfolio

Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), ein global tätiges KI-Robotik Unternehmen für autonome Versorgungssysteme, veröffentlichte zentrale Ergebnisse im operativen Q1 Quartalsupdate und berichtet über signifikante Fortschritte bei Auslieferungen, Skalierung der Produktion, KI-Fähigkeiten sowie der Expansion im Verteidigungssektor.

Starkes Momentum im Q1 durch Deployments und operative Daten

Circus erzielte das bislang stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte, getrieben durch den Übergang von der Forschungs- und Entwicklungsphase hin zu Serienauslieferungen der vierten Generation des CA-1 KI-Roboters. Das Unternehmen konnte seine autonomen Systeme erfolgreich an mehreren Kundenstandorten implementieren und die Systemverfügbarkeit (Uptime) von rund 70 % zu Beginn des Quartals auf über 90 % im April steigern.

Das Unternehmen liegt bei den Auslieferungen ...

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