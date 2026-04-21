Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE
Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht; beschleunigte Wachstumsdynamik erwartet
Die Umsatzsteigerung von 17,4 % wurde von einem überproportionalen Anstieg des Bruttoergebnisses um 20,2 % auf 182,56 Mio. € (VJ: 151,86 Mio. €) sowie des EBITDA um 26,8 % auf 76,24 Mio. € (VJ: 60,15 Mio. €) begleitet. Dabei standen Ramp-Up-Aufwendungen für den Produktionshochlauf in Kadan sowie am US-amerikanischen Standort einer besseren Ergebnisentwicklung entgegen. Zudem war das operative Ergebnis von temporär höheren Aufwendungen (u. a. IPO-Kosten) belastet. Ergebniserhöhend wirkten sich jedoch vereinnahmte Versicherungszahlungen für das Brandereignis in Wunsiedel in Höhe von 6,28 Mio. € aus.
Nach dem erfolgreichen Börsengang weist die PFISTERER sehr komfortable Bilanzrelationen auf. Die aus dem Börsengang vereinnahmten liquiden Mittel (netto: 88,72 Mio. €) sowie der hohe operative Cashflow von 47,58 Mio. € wurden zur nahezu vollständigen Reduzierung der Bankverbindlichkeiten genutzt (Nettofinanzvermögen: 18,20 Mio. €). Zudem war die Gesellschaft in der Lage, das beschleunigte Investitionsprogramm (Investitions-Cashflow: 38,78 Mio. €) zu finanzieren.
Bis zum Geschäftsjahr 2030 plant PFISTERER, ihr CAPEX-Programm auszuweiten und damit Investitionen von rund 270 Mio. € zu tätigen. Neben Investitionen in den Einstieg in neue Märkte (beispielsweise HVDC) sollen die bestehenden Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Gemäß dem mittelfristigen Plan soll bis zum Jahr 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. € erreicht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung auf 500 bis 525 Mio. €. Grundlage dafür ist die positive Entwicklung des Auftragsbestandes, der mit 334,4 Mio. € um 42,4 % über dem Vorjahreswert liegt. In unseren Prognosen orientieren wir uns daran und rechnen für die kommenden Geschäftsjahre mit einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität.
Im Rahmen des DCF-Modells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 110,00 € (bisher: 85,00 €) ermittelt. Die angehobenen Prognosen sowie die niedrigeren gewichteten Kapitalkosten, die sich aus dem niedrigeren Beta ergeben, führen zur Kurszielanhebung. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250421_Pfisterer_Anno
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 20.04.2026 (13:29 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.04.2026 (09:30 Uhr)
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