Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG



21.04.2026 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE212 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 110,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht; beschleunigte Wachstumsdynamik erwartet



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat die PFISTERER Holding SE (PFISTERER) einen starken Umsatzanstieg von 17,4 % auf 449,88 Mio. € (VJ: 383,12 Mio. €) erzielt. Maßgeblich zu dieser Entwicklung haben insbesondere die Segmente HVA (High Voltage Cable Accessories), MVA (Medium Voltage Cable Accessories) und OHL (Overhead Lines) beigetragen, die einen Umsatzanstieg von jeweils über 20 % erreicht haben. Besonders erwähnenswert ist hier das Segment OHL, welches nach der erfolgreichen Produktionsverlagerung an den tschechischen Standort Kadan wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Die Produktionsverlagerung war nach dem Brand am deutschen Standort Wunsiedel notwendig geworden. Das erwirtschaftete Umsatzwachstum fand dabei insbesondere in der zweiten Jahreshälfte statt, was dem Hochlaufen der OHL-Produktion sowie dem anziehenden HVA-Geschäft zu verdanken ist.



Die regionale Umsatzentwicklung unterstreicht die breite Aufstellung des Unternehmens. Besonders starke Wachstumsimpulse kamen aus Europa und Afrika (+12,4 %) sowie dem Nahen Osten und Indien (+81,7 %). In diesen Regionen waren vor allem hochspannungsnahe Produkte gefragt. Diese Entwicklung spiegelt die steigenden Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie die zunehmende Bedeutung wachstumsstarker Regionen außerhalb Europas wider.



Die Umsatzsteigerung von 17,4 % wurde von einem überproportionalen Anstieg des Bruttoergebnisses um 20,2 % auf 182,56 Mio. € (VJ: 151,86 Mio. €) sowie des EBITDA um 26,8 % auf 76,24 Mio. € (VJ: 60,15 Mio. €) begleitet. Dabei standen Ramp-Up-Aufwendungen für den Produktionshochlauf in Kadan sowie am US-amerikanischen Standort einer besseren Ergebnisentwicklung entgegen. Zudem war das operative Ergebnis von temporär höheren Aufwendungen (u. a. IPO-Kosten) belastet. Ergebniserhöhend wirkten sich jedoch vereinnahmte Versicherungszahlungen für das Brandereignis in Wunsiedel in Höhe von 6,28 Mio. € aus.



Nach dem erfolgreichen Börsengang weist die PFISTERER sehr komfortable Bilanzrelationen auf. Die aus dem Börsengang vereinnahmten liquiden Mittel (netto: 88,72 Mio. €) sowie der hohe operative Cashflow von 47,58 Mio. € wurden zur nahezu vollständigen Reduzierung der Bankverbindlichkeiten genutzt (Nettofinanzvermögen: 18,20 Mio. €). Zudem war die Gesellschaft in der Lage, das beschleunigte Investitionsprogramm (Investitions-Cashflow: 38,78 Mio. €) zu finanzieren.



Bis zum Geschäftsjahr 2030 plant PFISTERER, ihr CAPEX-Programm auszuweiten und damit Investitionen von rund 270 Mio. € zu tätigen. Neben Investitionen in den Einstieg in neue Märkte (beispielsweise HVDC) sollen die bestehenden Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Gemäß dem mittelfristigen Plan soll bis zum Jahr 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. € erreicht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung auf 500 bis 525 Mio. €. Grundlage dafür ist die positive Entwicklung des Auftragsbestandes, der mit 334,4 Mio. € um 42,4 % über dem Vorjahreswert liegt. In unseren Prognosen orientieren wir uns daran und rechnen für die kommenden Geschäftsjahre mit einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität.



Im Rahmen des DCF-Modells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 110,00 € (bisher: 85,00 €) ermittelt. Die angehobenen Prognosen sowie die niedrigeren gewichteten Kapitalkosten, die sich aus dem niedrigeren Beta ergeben, führen zur Kurszielanhebung. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250421_Pfisterer_Anno



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 20.04.2026 (13:29 Uhr)

Erste Weitergabe: 21.04.2026 (09:30 Uhr)



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