Der Energie-Superzyklus gibt weiter Gas und gibt sich keine Blöße. Denn Energie ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Wo der Energieverbrauch steigt, steigt der Wohl-stand. Und Energie ist auch die entscheidende Triebfeder hinter den beiden Megatrends E-Mobilität und Künstliche Intelligenz. Beide benötigen bisher ungeahnte Mengen an Energie, vor allem Strom, und das in einem rasanten Wachstumstempo. Der Wettlauf um das beste Large Language Modell, die Führerschaft bei den LLMs, erfordert immer mehr Rechenkapazität und dabei immer schnellere Chips und immer größere Mengen an Speicherplatz. KI-Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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